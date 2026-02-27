 Aller au contenu principal
Air Liquide et Holcim signent un accord pour un projet de captage du carbone en Belgique
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:49

Air Liquide AIRP.PA :

* AIR LIQUIDE ET HOLCIM SIGNENT UN ACCORD VISANT À DÉCARBONER LA PRODUCTION DE CIMENT GRÂCE À UN PROJET DE CAPTAGE DU CARBONE EN BELGIQUE

* COLLABORATION DESTINÉE À CAPTER 1,1 MILLION DE TONNES DE CO₂ PAR AN

Texte original [https://tinyurl.com/3vuav6yh]

(Rédaction de Gdansk)

