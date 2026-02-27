Air Liquide et Holcim poursuivent leur partenariat
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 09:14
Il s'agit d'une nouvelle étape dans la collaboration entre les deux sociétés et Air Liquide fournira l'oxygène nécessaire à la ligne de production de clinker (le composant de base d'un ciment), compatible avec l'oxycombustion, ainsi que sa technologie innovante et propriétaire Cryocap OXY. Cette dernière permet de capter les émissions de CO2 avec une grande efficience. Le CO2 capté sera ensuite transporté via des canalisations vers un centre d'exportation, tel qu'Antwerp@C, pour un stockage offshore permanent en mer du Nord.
La décision finale d'investissement reste soumise à la mise en place de partenariats supplémentaires tout au long de la chaîne de valeur, ainsi qu'au soutien du secteur public, notamment en matière de réglementation des infrastructures et de mise en place de mécanismes de réduction des risques financiers.
Valeurs associées
|178,6400 EUR
|Euronext Paris
|-0,48%
