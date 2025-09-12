Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane-sources

Le géant français des gaz industriels Air Liquide AIRP.PA envisage de vendre ses actifs dans le biométhane, selon trois sources proches du dossier, alors que le groupe cherche à se recentrer sur la fourniture de gaz pour les grandes industries et le secteur de la santé, son cœur de métier.

Air Liquide travaille avec les conseillers de JP Morgan sur la vente, ont précisé deux des sources.

L'opération pourrait rapporter 500 millions d'euros, dette comprise, selon l'une des sources, une valeur qui dépendra des actifs inclus dans la transaction.

Air Liquide a refusé de commenter les "rumeurs" et JPMorgan s'est abstenu de tout commentaire.

D'après l'une des sources, le groupe privilégie une cession de l’ensemble de l’activité à un seul investisseur mais pourrait recevoir des offres portant uniquement sur certains actifs ou certains pays.

Air Liquide exploite 29 unités de production de biométhane dans le monde, selon son rapport annuel 2024.

Le biométhane, gaz renouvelable produit à partir de déchets organiques, est utilisé comme source d’énergie pour le chauffage et la production d’électricité dans l’industrie, ainsi que comme carburant alternatif, notamment dans le secteur des transports, y compris maritime.

(Reportage Andres Gonzalez, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)