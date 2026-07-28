Air Liquide : enfonce le plancher de soutien des 175 EUR

Air Liquide publie des trimestriels marqués par une croissance faible et l'annonce d'investissement importants : le cours ouvre un gros "gap" de rupture sous 176 EUR et enfonce le plancher de soutien des 175 EUR pour menacer le palier des 172,7E, ex-zénith du 27 avril dernier.

Le titre se dirige vers le test de la MM100 vers 166E, laquelle se confond avec le support oblique moyen terme. l'objectif suivant serait l MM200 qui gravite vers 158,5E