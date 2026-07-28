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Air Liquide : enfonce le plancher de soutien des 175 EUR
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 10:30
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Air Liquide publie des trimestriels marqués par une croissance faible et l'annonce d'investissement importants : le cours ouvre un gros "gap" de rupture sous 176 EUR et enfonce le plancher de soutien des 175 EUR pour menacer le palier des 172,7E, ex-zénith du 27 avril dernier.

Le titre se dirige vers le test de la MM100 vers 166E, laquelle se confond avec le support oblique moyen terme. l'objectif suivant serait l MM200 qui gravite vers 158,5E

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173,540 EUR Euronext Paris -2,05%
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2 commentaires

  • 11:27

    Consolidation saine.
    Avait explosé à la hausse par rapport au CAC de 17%...
    Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et c'est très bien.

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