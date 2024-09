Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: en nette hausse, un analyste confirme sa cible information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Air Liquide s'arroge plus de 1,5% à Paris et signe la 2e meilleure performance de la cote parisienne alors que UBS a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 195 euros, faisant ressortir un potentiel de hausse de 17%.



'La direction a confirmé l'amélioration de la croissance organique des ventes au deuxième semestre de l'année 2024 et l'amélioration cumulée de la marge d'EBIT en 2024/25 devrait être d'au moins 170 points de base' indique le bureau d'analyses.



Revendiquant une performance financière très solide, Air Liquide s'est dit en effet confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance de son résultat net récurrent, à change constant, sur l'ensemble de 2024.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 168,98 EUR Euronext Paris +1,67%