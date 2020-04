Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide en négociations exclusives avec EQT pour la vente de Schülke & Mayr GmbH Reuters • 07/04/2020 à 08:47









7 avril (Reuters) - * AIR LIQUIDE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC EQT POUR LA VENTE DE SA FILIALE SCHÜLKE & MAYR GMBH

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.53%