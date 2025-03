Air Liquide: émission obligataire verte de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d'euros.



Le Groupe utilisera le produit de cette émission pour financer ou refinancer des projets emblématiques dans la transition énergétique, en particulier dans les domaines de l'hydrogène et des gaz de l'air bas carbone.



Cette opération, significativement a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d'émettre 500 millions d'euros d'obligations avec une maturité de 10 ans, à un coût global pour Air Liquide de 3,570 % par an.



Cette émission bénéficiera d'une notation ' A ' par Standard & Poor's et Scope Ratings et ' A2 ' par Moody's.





