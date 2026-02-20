 Aller au contenu principal
Air Liquide, Danone, Parrot...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 20/02/2026 à 09:26

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide publie un résultat net récurrent de 3,68 MdsEUR au titre de 2025, en croissance de 6,2% au total et de 9,7% hors effet de change, ainsi qu'une marge opérationnelle de 20,7%, en amélioration de 80 points de base ( 100 points de base hors énergie).

Coface

Coface enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1 847 MEUR en 2025, en croissance de +1,3% à périmètre et taux de change constants par rapport à 2024.

Danone

Danone dévoile un BNPA courant en progression de 4,6% à 3,80 EUR au titre de l'année passée, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en hausse de 44 points de base à 13,4%, "grâce à la poursuite de l'amélioration de la marge des opérations, tout en continuant de réinvestir dans la croissance future".

Drone Volt

Le groupe spécialisé dans les drones civils professionnels annonce une commande d'AssetCool portant sur deux drones Linedrone LDV4, accompagnée de développements spécifiques réalisés conjointement. Le montant total du contrat est estimé entre 350 000 et 400 000 euros.

Engie

Le groupe énergétique confirme sa position de numéro 1 mondial des contrats d'achat d'électricité renouvelable avec des entreprises, selon BloombergNEF.

Eurazeo

Eurazeo annonce avoir finalisé la cession de sa participation minoritaire dans EX NIHILO, maison parisienne de haute parfumerie, à L Catterton, la plus grande société mondiale de capital-investissement axée sur la consommation.

GTT

En 2025, l'Ebitda de GTT atteint 541,8 millions d'euros, en hausse de 39,6% sur un an. La marge d'Ebitda atteint 67,5%, contre 60,5% un an plus tôt, portée par la croissance de l'activité et la bonne maîtrise des coûts.

Imerys

Le chiffre d'affaires 2025 d'Imerys s'élève à 3,384 milliards d'euros, soit un recul de 0,7 % à périmètre et change constants par rapport à l'an dernier. Cette performance reflète une politique de prix ferme dans un contexte de faible activité industrielle et de demande atone dans le secteur de la construction en Amérique du Nord et en Europe.

IT Link

IT Link a dévoilé des revenus annuels de 82,57 millions d'euros sur l'exercice 2025, soit une très légère baisse de 0,1%, ou +0,6% à taux de change constant.

Louis Hachette Group

Louis Hachette Group a dévoilé des résultats annuels en amélioration dans tous les compartiments.

Parrot

Le spécialiste européen des microdrones professionnels a dévoilé ses revenus annuels et a enregistré un chiffre d'affaires record au 4e trimestre 2025, à 29,2 MEUR, en hausse de 15%, à taux de change constant. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires atteint 79,8 MEUR, en progression de 6%, à taux de change constant.

THX Pharma

THX Pharma a annoncé disposer d'une trésorerie de 7,764 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 1,979 million d'euros au 30 septembre 2025.

