Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: croissance comparable de 3% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,76 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2024, en baisse de 0,7% en données publiées, impacté par des effets énergie (-0,9%) et de change (-3,1%) défavorables.



Le géant des gaz industriels revendique cependant une croissance comparable de 3,3%, traduisant 'la résilience du portefeuille d'activités dans un environnement difficile', ainsi qu'une contribution de l'Argentine de +2%.



'Nous continuons à améliorer notre marge et nos décisions d'investissement atteignent un niveau record (1,4 milliard d'euros), préparant la dynamique de croissance à long terme', met en avant le directeur général François Jackow.



Revendiquant aussi des efficacités en hausse de 10% à fin septembre, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant, en 2024.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 168,72 EUR Euronext Paris -1,29%