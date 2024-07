Air Liquide confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Le résultat net part du groupe d'Air Liquide s'établit à 1,681 milliard d'euros au premier semestre 2024, en baisse publiée de 2,4 %. Le résultat opérationnel courant a atteint 2,601 milliards d’euros, en augmentation de 4,9 % et de 10,6 % à données comparables, ce qui est supérieur à la croissance comparable des ventes de 2,6 %. La marge opérationnelle a atteint 19,4%, amélioration de 100 points de base hors effet énergie (pas d’impact de l’Argentine).

Hors effet de change, le résultat net (part du groupe) récurrent est en hausse de 16%. Il progresse de 5% en excluant la contribution de l'Argentine.

Les ventes du groupe sont en croissance de 2,6 % sur une base comparable à 13,38 milliards d'euros, avec une amélioration entre le premier et le deuxième trimestre. L'activité Gaz et Services, qui représente plus de 95 % du chiffre d'affaires du groupe, est en hausse comparable de 2,6%, " soutenue notamment par le dynamisme de la branche d'activité Santé et des Amériques ".

À 10,7 %, le ROCE (rentabilité des capitaux employés) récurrent se maintient au-dessus de la cible de plus de 10 % du plan stratégique Advance, et il s'inscrit en hausse de 50 points de base par rapport au 1er semestre 2023.

" En 2024, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant " a indiqué la société à propos de ses perspectives.

