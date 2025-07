Air Liquide, Catana, Renault, Stellantis...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a annoncé un investissement de plus de 50 millions de dollars américains pour construire une usine de production supplémentaire sur le site de l'un des principaux fabricants de semi-conducteurs au monde, dans le sud-est des États-Unis. La nouvelle installation devrait entrer en service d'ici fin 2027. Cet investissement stratégique souligne l'engagement à long terme d'Air Liquide visant à soutenir la croissance rapide du marché américain des semi-conducteurs et renforce sa position de fournisseur clé de cette industrie stratégique.

Catana

Le spécialiste des navires de plaisance Catana a enregistré un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros au terme des 9 premiers mois de l'année contre 167 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le groupe souligne que le niveau d'activité a été " perturbé par les conséquences de la politique de la nouvelle administration américaine ". Le secteur nautique a ainsi observé le retour d'un attentisme marqué dans les prises de décision des acheteurs. " La confiance sur le long terme reste cependant de mise ", assure le groupe.

Implanet

Implanet annonce l'obtention de l'homologation de sa gamme innovante Jazz par la CFDA en Chine. "Il s'agit d'une étape majeure dans le partenariat stratégique avec Sanyou Medical. Le système Jazz pourra ainsi être utilisé en combinaison avec l'ensemble de la gamme de systèmes de fixation rachidienne déjà développés par Sanyou Medical, offrant ainsi aux chirurgiens chinois une solution chirurgicale hybride complète et unique sur ce marché", précise un communiqué de la société de technologies médicales.

Renault

Renault Group a révisé en baisse ses objectifs 2025 de marge opérationnelle et de free cash-flow en raison de " la détérioration de la dynamique du marché automobile avec une pression commerciale accrue de la part de ses concurrents et l'anticipation de la poursuite de la baisse du marché retail ". Le constructeur automobile français, qui était jusqu'à présent l'un des seuls à ne pas avoir abandonnés ou révisés à la baisse ses objectifs, cible une marge opérationnelle autour de 6,5 % contre au moins 7 % précédemment.

Sanofi

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation "fast track" au SAR446597 de Sanofi, une thérapie génique intravitréenne à administration unique pour le traitement de l’atrophie géographique (AG) due à la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Le processus de désignation fast track vise à faciliter le développement et à accélérer l’examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Stellantis

Stellantis annonce la fin de son programme de développement de pile à combustible à hydrogène. En raison de la disponibilité limitée des infrastructures de ravitaillement en hydrogène, des investissements considérables requis et du besoin d'incitations très élevées pour les clients, l'entreprise n'anticipe pas l'adoption des véhicules utilitaires légers à hydrogène avant la fin de la décennie. En conséquence, le groupe ne lancera pas cette année sa nouvelle gamme de véhicules Pro One à hydrogène.

Streamwide

Streamwide, le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 11,5 millions d'euros au premier semestre 2025, en croissance soutenue de 2,2 millions d'euros (+24%). Les revenus sur cette période progressent de façon significative, portés par une activité en Amérique du Nord très dynamique avec notamment le démarrage d'un projet SaaS ("Software as a Service") prometteur et structurant.

UV Germi

UV Germi, spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a été informé de la cession par la famille Bordas (André Bordas, Bernadette Bordas, Sandrine Bordas) et la société Bordas de la totalité des titres qu'ils détiennent, soit 24,38% du capital, représenté par 786 608 actions à la société Origine, détenue à 100% et dirigée par Willy Fortunato. La cession des titres a été réalisée sur la base d'un prix unitaire de 2,48 euros par action.