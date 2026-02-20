Air Liquide améliore sa marge opérationnelle en 2025
Le ROCE récurrent progresse à 11,2%, malgré l'augmentation des investissements destinés à préparer la croissance future. A 6,85 MdsEUR, la capacité d'autofinancement progresse de plus de 8% à taux de change constant.
Les ventes s'élèvent à 26,94 MdsEUR en 2025, en hausse de 2% à données comparables (-0,4% en publié, reflétant un effet de change négatif atténué par un effet énergie favorable) ; toutes les activités Gaz & Services, soit 97% des ventes totales, sont en croissance.
"Dans la continuité du plan de transformation mis en oeuvre mi-2024 et qui se poursuit, nous avons généré des efficacités records d'un montant total de 631 MEUR, en nette augmentation de 27% par rapport à 2024", met en avant son directeur général François Jackow.
Air Liquide soumettra au vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 5 mai 2026 un dividende s'élevant à 3,70 EUR par action, soit une augmentation de 12,1%, ainsi qu'une résolution permettant l'attribution d'actions gratuites en juin 2026, à raison d'une action pour 10 actions détenues.
Affirmant avoir mené son plan stratégique ADVANCE, fixé pour la période 2022-2025, avec succès à son terme, le groupe se dit confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base et à réaliser une croissance du résultat net récurrent à taux de change constant en 2026.
Il annonce également, ce jour, un nouvel objectif d'amélioration de sa marge de 100 points de base pour 2027, portant ainsi son objectif total à 560 points de base d'amélioration sur la période 2022-2027.
