Air Liquide améliore encore son bénéfice net de 6,4% en 2025

Le géant français des gaz industriels Air Liquide a encore augmenté de 6,4% son bénéfice net 2024, atteignant un nouveau record à 3,5 milliards d'euros, pour des ventes en léger recul (-0,4%), selon un communiqué vendredi.

Les ventes de l'industriel français s'établissent à 26,9 milliards d'euros, et l'entreprise impute cette légère baisse à un effet de change négatif dû notamment à la dépréciation du dollar américain.

Le directeur général François Jackow a évoqué une amélioration de l'"excellence opérationnelle" de l'entreprise dans "un environnement difficile", soulignant notamment l'amélioration de la marge opérationnelle au-dessus de 20%.

L'entreprise se dit "très confiant(e)" pour 2026 dans sa capacité à améliorer cet indicateur de rentabilité.

Le conseil d'administration proposera lors de l'assemblée générale en mai la reconduction de M. Jackow, ainsi que du président de l'entreprise Benoît Potier, pour une durée de quatre ans, indique Air Liquide dans son communiqué.

L'entreprise, qui emploie 65.000 personnes dans 59 pays, vend des gaz, technologies et services à d'autres industriels ou dans le secteur de la santé.

Elle réalise un gros tiers de ses ventes dans la région Amérique, un autre gros tiers en Europe et environ 20% en Asie. Son activité se fait en grande majorité sur place, ce qui la préserve largement des variations des tarifs douaniers.

Elle prévoit de verser un dividende de 3,7 euros par action, en augmentation de 12,1% lors de l'assemblée générale de ses actionnaires, le 5 mai prochain. Elle proposera aussi au vote une attribution d'actions gratuites en juin 2026, "à raison d'une action pour 10 actions détenues".

L'entreprise présente une particularité: un tiers de son capital est détenu par 900.000 actionnaires individuels, dont 80% sont Français et parmi lesquels la moitié détiennent moins de 12.000 euros d'actions.

D'authentiques petits porteurs donc, "très attachés à la performance et au respect des valeurs du groupe", avait dit M. Jackow lors d'une audition devant la commission des affaires économiques du Sénat en octobre 2025.