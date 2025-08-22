Air Liquide: accord pour acquérir DIG Airgas en Corée du Sud
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 08:52
Le Français souligne que cette acquisition renforcera considérablement sa position en Corée du Sud - sixième pays industriel en termes de PIB, quatrième marché mondial des gaz industriels et deuxième pays en ratio de dépenses d'innovation.
Acteur majeur des gaz industriels dans son pays, DIG Airgas compte près de 550 employés, 60 usines et 220 kilomètres de canalisations. Cette opération, motivée par de fortes complémentarités, permettra en outre de réaliser des synergies concrètes.
Cette acquisition est soutenue par un crédit-relais structuré et sera (re)financée par des émissions obligataires. Sa finalisation est prévue au premier semestre 2026, après l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
