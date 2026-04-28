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Air Liquide
information fournie par AOF 28/04/2026 à 08:23

(Zonebourse.com) - Sur les trois premiers mois de l'année, Air Liquide a généré un chiffre d'affaires de 6,786 milliards d'euros, en baisse de 3,5% en données publiées, ou en hausse de 3,4% hors change et énergie et en progression de 1,9% en données comparables. Dans le détail, l'activité Gaz & Services s'est affaissée de 3,4% en données publiées, à 6,595 milliards d'euros, mais est en hausse de 1,9% en comparable. La division Ingénierie & Technologies a reculé de 3,8%, mais augmente très légèrement de 0,1% à devises et périmètre équivalents. Au niveau des zones géographiques, en données comparables, l'Amérique a connu une croissance de 5,5%, alors que dans l'EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) l'activité a cédé 0,4%.

En outre, le spécialiste des gaz industriels et médicaux a précisé avoir généré 142 millions d'euros d'efficacité grâce au renforcement de sa performance opérationnelle et à son programme de transformation.

Le groupe se montre confiant quant à sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle de 100 points de base et à réaliser une croissance de son résultat net récurrent à taux de change constant sur l'exercice en cours.

Pour 2027, les objectifs ont également été confirmés avec dans le viseur, une amélioration de 100 points de base de la marge opérationnelle, portant l'objectif total à 560 points de base d'amélioration de la marge opérationnelle sur la période 2022-2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 08:23:00.

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