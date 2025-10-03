 Aller au contenu principal
Air Liquide : -2,5%, s'enfonce sous 172,5E
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:59

Le cas de figure est assez rare : Air Liquide évolue à contre-courant du CAC40 et des indices mondiaux sur la semaine écoulée et perd -2,5%.
Le titre s'enfonce sous le récent support des 173,3E et atteint 172,5E.
Le prochain objectif serait le test du plancher assez proche des 170,20E du 1er août.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
173,0000 EUR Euronext Paris -2,03%
