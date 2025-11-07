AIR, le fabricant de narguilés de Dubaï, s'introduit en bourse aux États-Unis par le biais d'une opération SPAC d'un montant de 1,75 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société AIR de Dubaï, propriétaire de la marque de narguilé Al Fakher, a déclaré vendredi qu'elle avait accepté d'entrer en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec la société Cantor Equity Partners III

CAEP.O , dans le cadre d'une transaction évaluant la société combinée à 1,75 milliard de dollars.

Cette opération d'acquisition à but spécifique intervient alors que cette voie non conventionnelle d'accès aux marchés publics a regagné en popularité aux États-Unis après des années d'activité modérée, suite à des performances boursières médiocres et à des obstacles réglementaires.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant ainsi aux entreprises une autre voie d'accès au marché en contournant le processus traditionnel d'introduction en bourse, plus long et plus coûteux.

AIR, dont le siège est à Dubaï, a déclaré avoir généré 375 millions de dollars de revenus et 150 millions de dollars de bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et amortissements pour ses produits de base en 2024.

Elle dispose de huit sites de production aux Émirats arabes unis, dans l'Union européenne et chez des partenaires tiers, et soutient plus de 90 marchés dans le monde grâce à des réseaux de distribution bien établis, a indiqué la société.

Al Fakher, son activité la plus précieuse, fabrique du narguilé aromatisé et compte 14 millions de consommateurs dans le monde en 2024.

L'utilisation du narguilé s'est développée aux États-Unis ces dernières années, à mesure que les salons et les cafés proposant des narguilés aromatisés sont devenus plus courants, fréquentés par des consommateurs plus jeunes dans les zones urbaines.

Bien que le produit soit souvent présenté comme une activité sociale ou culturelle, les agences de santé américaines continuent à avertir que la fumée du narguilé contient un grand nombre de substances chimiques nocives que l'on retrouve dans les cigarettes.

La société américaine de services financiers Cantor Fitzgerald est le bailleur de fonds de la SPAC qui introduit AIR en bourse.

Selon SPAC Research, 116 SPAC ont réalisé des introductions en bourse depuis le début de l'année, contre 57 en 2024.

Les sociétés prévoient de conclure l'opération au cours du premier semestre 2026, après quoi l'entité combinée, AIR Global Limited, sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AIIR".