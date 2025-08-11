Air India suspend ses vols Delhi-Washington en raison d'une pénurie d'avions et de l'interdiction de l'espace aérien pakistanais

Air India annonce la modernisation de 26 de ses Boeing

La suspension intervient dans un contexte de tensions entre les États-Unis et l'Inde sur les tarifs douaniers

Air India suspendra ses services entre New Delhi et Washington à partir du mois de septembre en raison d'une pénurie d'avions due à la modernisation de ses Boeing

La suspension signifie qu'il n'y aura pas de vols entre les deux capitales par une compagnie aérienne indienne, et survient au milieu de tensions croissantes sur les droits de douane élevés du président américain Donald Trump sur les importations indiennes.

Air India, rachetée au gouvernement par le groupe Tata en 2022, a déclaré lundi que 26 de ses Boeing 787-8 étaient en cours de modernisation pour améliorer l'expérience client, ce qui réduirait la disponibilité des avions au moins jusqu'à la fin de 2026.

"La suspension est principalement due à l'insuffisance prévue de la flotte d'Air India", a indiqué la compagnie dans un communiqué. "Cette situation, associée à la fermeture continue de l'espace aérien au-dessus du Pakistan, a un impact sur les opérations long-courrier de la compagnie."

L'Inde et le Pakistan ont fermé leur espace aérien l'un à l'autre quelques jours après que les relations se soient détériorées à la suite d'un attentat meurtrier contre des civils au Cachemire indien. New Delhi a imputé l'attentat à Islamabad, qui le nie.

Air India estime que l'interdiction de l'espace aérien pakistanais lui coûtera 600 millions de dollars sur 12 mois, comme l'a rapporté Reuters .

La suspension des vols Washington-Delhi intervient également alors qu'Air India fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue après l'accident d'un de ses Boeing en juin à Ahmedabad, qui a fait 260 morts .

Air India a déclaré que les passagers auraient la possibilité de choisir des vols à destination de Washington, D.C., avec des escales à New York, Newark, Chicago et San Francisco avec les partenaires de la compagnie aérienne Alaska Airlines ALK.N , United Airlines UAL.O et Delta Air Lines

