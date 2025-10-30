Air India Express veut doubler sa capacité d'ici quatre à cinq ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale à bas prix d'Air India, Air India Express, vise à doubler sa capacité dans les quatre à cinq prochaines années, avec des plans d'expansion pour une flotte de plus de 200 avions, a déclaré jeudi le directeur général Aloke Singh.

Il a ajouté que la capacité domestique de la compagnie augmenterait plus rapidement que les sièges internationaux court-courriers dans les années à venir, de sorte que les routes à l'intérieur de l'Inde s'étendront à environ 60 % de la capacité, contre une répartition égale aujourd'hui.

La compagnie aérienne dispose d'une flotte d'avions Boeing et Airbus à fuselage étroit.