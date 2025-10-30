 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 218,50
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air India Express veut doubler sa capacité d'ici quatre à cinq ans
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La filiale à bas prix d'Air India, Air India Express, vise à doubler sa capacité dans les quatre à cinq prochaines années, avec des plans d'expansion pour une flotte de plus de 200 avions, a déclaré jeudi le directeur général Aloke Singh.

Il a ajouté que la capacité domestique de la compagnie augmenterait plus rapidement que les sièges internationaux court-courriers dans les années à venir, de sorte que les routes à l'intérieur de l'Inde s'étendront à environ 60 % de la capacité, contre une répartition égale aujourd'hui.

La compagnie aérienne dispose d'une flotte d'avions Boeing et Airbus à fuselage étroit.

Valeurs associées

AIRBUS
208,400 EUR Euronext Paris +0,31%
BOEING CO
213,710 USD NYSE -4,34%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank