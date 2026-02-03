 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air India commence à vérifier les commutateurs de carburant après le rapport du pilote, mais ne trouve aucun problème jusqu'à présent, selon une note de service
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 06:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air India a commencé à vérifier les interrupteurs de contrôle du carburant sur sa flotte de Boeing BA.N Dreamliner mais n'a trouvé aucun problème jusqu'à présent, après qu'un de ses pilotes ait signalé un possible défaut du mécanisme sur l'un des jets long-courriers, selon un courriel interne examiné par Reuters.

Valeurs associées

BOEING CO
233,030 USD NYSE -0,30%
SINGAPORE AIRLIN
4,300 EUR Tradegate +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank