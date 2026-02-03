Air India commence à vérifier les commutateurs de carburant après le rapport du pilote, mais ne trouve aucun problème jusqu'à présent, selon une note de service

Air India a commencé à vérifier les interrupteurs de contrôle du carburant sur sa flotte de Boeing BA.N Dreamliner mais n'a trouvé aucun problème jusqu'à présent, après qu'un de ses pilotes ait signalé un possible défaut du mécanisme sur l'un des jets long-courriers, selon un courriel interne examiné par Reuters.