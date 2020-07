Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France va supprimer 1.022 postes chez Hop!-syndicat Reuters • 03/07/2020 à 10:52









PARIS, 3 juillet (Reuters) - Air France AIRF.PA va supprimer un millier de postes dans sa compagnie régionale Hop!, dans le cadre du plan de restructuration prévu par la compagnie pour faire face aux répercussions de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris vendredi de source syndicale. Selon Joël Rondel, secrétaire CGT du CSE de Hop! et du comité de groupe français Air France, 1.022 postes seront supprimés dans la filiale régionale de la compagnie française. (Stéphane Mahé, édité par Myriam Rivet)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.25%