Air France: va inaugurer des vols directs Paris-Manille

(CercleFinance.com) - La compagnie Air France annonce qu'elle inaugurera, à compter du 7 décembre 2024, une nouvelle liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Manille (Philippines) avec trois vols hebdomadaires en Airbus A350-900, les lundis, mercredis et samedis.



Les vols retour auront lieu les mardis, jeudis et dimanches.



Ce service est soumis à l'obtention des autorisations gouvernementales. Manille est également desservie par KLM, permettant une liaison quotidienne avec Paris et Amsterdam.



Cette nouvelle destination s'inscrit dans l'expansion du réseau asiatique d'Air France, qui comprend également des vols vers Tokyo, Shanghai, Séoul, et d'autres villes.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,11 EUR Euronext Paris +0,67%