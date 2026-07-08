Air France : séquence portes de saloon autour de 14E

Air France est victime d'une séquence portes de saloon autour de 14 EUR : "bull trap" à la hausse avec un test des 14,43 EUR ce 7 juillet, rechute brutale vers 12,9 EUR dès le 8 juillet.

Le titre ouvre même un "gap" sous 13,70 EUR 11,73E du 29 mai et se dirige vers un test de l'ex zénith des 11,5 EUR du 28 février... et ce niveau coïncide avec la MM50.

Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 11,14E du 11 juin.