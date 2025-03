Air France : s'envole de +22% vers 11,15E information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 12:40









(CercleFinance.com) - C'est l'une des plus fortes hausses en 1 séance de son histoire: Air France s'envole de +22% vers 11,15E, effaçant d'un coup toutes ses pertes depuis le 14 mai 2024, et tutoyant à 1% près le zénith des 11,28E inscrit ce jour là (un plancher de 11,06E avait été inscrit le 10 juillet 2022).

Le prochain objectif pourrait être 13,7E, sommet testé le 21/12/2023.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 11,15 EUR Euronext Paris +21,91%