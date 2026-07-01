information fournie par Zonebourse • 01/07/2026 à 13:59

Air France : refuse l'obstacle des 15E, repli possible vers 11,5E

Air France refuse l'obstacle des 15E, plafonne vers 14E et s'expose à un repli possible vers 11,5E, c'est à dire la MM200.

L'étape suivant pourrait consister à combler les "gap" des 10,43E du 18 mai.