Air France : rechute de -9% vers 10,4E, cassure de tendance sousn 11,1E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 17:22
Air France rechute de -9% sous les 10,1E, enfonce le support ascendant oblique moyen terme des 11,1E et pulvérise au passage le support des 10,40E (il remonte à fin janvier).
Difficile d'écarter un retour sur les planchers de mi-novembre 2025, soit 9,38E.
Valeurs associées
|10,2550 EUR
|Euronext Paris
|-7,94%
-
-
-
-
