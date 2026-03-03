 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France : rechute de -9% vers 10,4E, cassure de tendance sousn 11,1E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 17:22

Le conflit au Proche Orient, s'envenime, l'arrêt du trafic aérien sur les 3 "hubs" les plus fréquentés de la planète (Doha, Abu Dhabi, Dubaï) de temporaire devient durable, le prix du pétrole flambe (Brent à 84$) d'où la hausse imminente du kérosène alors que les prix du pétrole ont repris 36% depuis le 1er janvier.
Air France rechute de -9% sous les 10,1E, enfonce le support ascendant oblique moyen terme des 11,1E et pulvérise au passage le support des 10,40E (il remonte à fin janvier).

Difficile d'écarter un retour sur les planchers de mi-novembre 2025, soit 9,38E.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,2550 EUR Euronext Paris -7,94%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank