Air France : rechute de -5% sous 8,50E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:37
Air France-KLM se prépare au comblement du "gap" des 7,91E du 23 juin 2025puis le test des 7,75E du 19 juin.
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