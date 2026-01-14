 Aller au contenu principal
Air France : rechute de -4% vers 10,7E
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:37

Air France rechute de -4% vers 10,7E, enfonçant coup sur coup le support des 11,3E(MM20) puis les 10,8E (MM100).
Le titre file tout droit vers un retracement du support des 10,12E du 10 décembre dernier, voir le support oblique moyen terme des 9,80E.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,9100 EUR Euronext Paris -3,19%
