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Air-France : rechute de -3%, s'enfonce sous 11,40 EUR
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 15:29
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Air-France rechute de -3% et s'enfonce sous 11,40 EUR, niveau qui coïncide avec la MM100.

Le prochain support se confond avec la MM200 qui gravite vers 11,10 EUR, et se confond presque avec celui des 11/10,94 EUR du 8 et 11 juin dernier.

Air-France pourrait ensuite revenir combler le "gap" des 10,38 EUR du 22 mai.

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