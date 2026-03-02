 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France : rechute de -10% sous les 11,1E
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:56

Le conflit au Proche Orient, l'arrêt du trafic aérien sur les 3 "hubs" les plus fréquentés de la planète (Doha, Abu Dhabi, Dubaï) mais également dans tous les pays limitrophes va coûter très cher aux compagnies aériennes en "manque à gagner", et se greffe là-dessus la hausse prévisible du kérosène alors que les prix du pétrole ont repris 30% depuis le 1er janvier.
Air France rechute de -10% sous les 11,1E et pulvérise le support court terme des 10,65E du 18 février, puis le support technique des 11,3E (MM100 et MM200 regroupées dan cette zone) et efface tous ses gains depuis le 4 février.

Le prochain support se dessine ensuite vers 10,40E (il remonte à fin janvier).

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,1850 EUR Euronext Paris -9,07%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'islamologue suisse Tariq Ramadan arrive au tribunal de Genève, le 29 mai 2024 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    La tenue du procès de l'islamologue Tariq Ramadan pour viols incertaine
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:26 

    L'incertitude plane sur la tenue du procès de l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes, commis en France de 2009 à 2016, qui s'est ouvert lundi devant la cour criminelle départementale de Paris en l'absence de l'accusé, hospitalisé en ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Briollay, le 25 février 2026. ( AFP / LOIC VENANCE )
    Tempêtes Nils et Pedro : 1,2 milliard d'euros de dommages, estiment France Assureurs et CCR
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.03.2026 12:25 

    Les tempêtes Nils et Pedro ont sévi dans l'ouest et le sud-ouest de la France en février dernier. 1,2 milliard d'euros. C'est le coût total estimé par France Assureurs et CCR des dommages causés par les tempêtes Nils et Pedro des 12 et 19 février, qui ont entraîné ... Lire la suite

  • WAVESTONE : Attendre un test du support
    WAVESTONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank