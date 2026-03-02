Air France : rechute de -10% sous les 11,1E
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:56
Air France rechute de -10% sous les 11,1E et pulvérise le support court terme des 10,65E du 18 février, puis le support technique des 11,3E (MM100 et MM200 regroupées dan cette zone) et efface tous ses gains depuis le 4 février.
Le prochain support se dessine ensuite vers 10,40E (il remonte à fin janvier).
Valeurs associées
|11,1850 EUR
|Euronext Paris
|-9,07%
