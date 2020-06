Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France prépare un plan de départs volontaires pour 8.300 postes - Bloomberg Reuters • 17/06/2020 à 14:13









PARIS, 17 juin (Reuters) - Air France AIRF.PA , durement touchée par la crise du coronavirus, prépare un plan de départs volontaires portant sur 8.300 postes, rapporte mercredi l'agence Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-17/air-france-readies-plan-for-8-300-voluntary-job-cuts?sref=y3YMCJ4e, citant des sources au fait du projet. La compagnie aérienne française cherchera à obtenir le départ d'environ 300 pilotes, 2.000 personnels de cabine et 6.000 personnels au sol, précisent ces sources. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.17%