(CercleFinance.com) - Air France a réalisé un chiffre d'affaire record cet été, après un 1er semestre marqué par une hausse de 86% du bénéfice (et 25 millions de passagers transportés) mais n'en profite pas : la cassure des 13,9E a validé un signal baissier, suivi de 4 séances de repli et la correction se poursuit sous les 13E.

Le titre semble bien parti pour retracer le plancher des 12,3E du 7 au 30 décembre 2022.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.28%