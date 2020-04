Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM va réfléchir à un renforcement de ses fonds propres Reuters • 24/04/2020 à 20:37









24 avril (Reuters) - Air France KLM SA AIRF.PA a annoncé vendredi dans un communiqué que : * LES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT AVEC L'ETAT NÉERLANDAIS EN VUE D'UN SOUTIEN COMPLÉMENTAIRE À CELUI DE LA FRANCE * AIR FRANCE-KLM VA BÉNÉFICIER D'UN PRÊT DE €4 MDS D'UN SYNDICAT DE SIX BANQUES GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS À HAUTEUR DE 90% ET D'UNE MATURITÉ DE 12 MOIS * AIR FRANCE-KLM VA BÉNÉFICIER D'UN PRÊT D'ACTIONNAIRE DE L'ETAT FRANÇAIS D'UN MONTANT DE 3 MILLIARDS D'EUROS ET D'UNE MATURITÉ DE QUATRE ANS * UN PLAN DE TRANSFORMATION QUI SERA FINALISÉ DANS LES PROCHAINS MOIS IMPLIQUERA NOTAMMENT UNE REVUE DES ACTIVITÉS D'AIR FRANCE * A L'ISSUE DE L'ÉLABORATION DE CE PLAN, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE ENVISAGERA DE PROCÉDER À UNE OPÉRATION DE RENFORCEMENT DE SES FONDS PROPRES * L'ETAT FRANÇAIS A INDIQUÉ SON INTENTION D'EXAMINER LES CONDITIONS DE SA PARTICIPATION À UNE TELLE OPÉRATION DE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.04%