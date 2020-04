Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM va recevoir une aide de €7 milliards de la France-Le Maire Reuters • 24/04/2020 à 20:17









PARIS, 24 avril (Reuters) - L'Etat français va apporter une aide de 7 milliards d'euros à Air France-KLM AIRF.PA , qui se décomposera en 4 milliards de prêts bancaires garantis et 3 milliards de prêts directs, a annoncé vendredi Bruno Le Maire. En échange de cette aide, la France va demander à Air France de respecter des critères environnementaux et la compagnie devra présenter un plan de réduction de ses émissions de CO2, a précisé le ministre de l'Economie sur TF1. "Nous sommes derrière Air France", a dit Bruno Le Maire, en qualifiant cette aide de "soutien historique". Le ministre de l'Economie a aussi déclaré que le gouvernement était en train de travailler à un prêt d'environ 5 milliards d'euros pour Renault RENA.PA . (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.04% RENAULT Euronext Paris -2.95%