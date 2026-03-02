Air France-KLM va payer une amende de 368 millions d'euros
Cette décision à l'encontre de 13 opérateurs de fret, dont les sociétés du Groupe Air France, KLM et Martinair a été rendu pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien.
Les pratiques dont il est question remontent à plus de 20 ans et ont fait l'objet d'une procédure administrative devant les juridictions européennes, aboutissant à une décision désormais définitive.
Ces amendes, dont le montant cumulés s'élève à 368 millions d'euros intérêts compris avaient été provisionnées à hauteur de 366 millions d'euros. Le montant total sera payé en mars 2026.
Air France-KLM a confirmé son engagement à se conformer strictement aux règles de concurrence en veillant en permanence à l'efficacité du dispositif de prévention qu'elle met en oeuvre dans le cadre de sa politique générale de conformité.
Valeurs associées
|11,4350 EUR
|Euronext Paris
|-7,03%
