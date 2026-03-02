 Aller au contenu principal
Air France-KLM va payer une amende de 368 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:44

Air France-KLM a annoncé avoir pris acte de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne et confirmant une décision de la Commission européenne du 17 mars 2017.

Cette décision à l'encontre de 13 opérateurs de fret, dont les sociétés du Groupe Air France, KLM et Martinair a été rendu pour des pratiques passées considérées comme anticoncurrentielles dans le secteur du fret aérien.

Les pratiques dont il est question remontent à plus de 20 ans et ont fait l'objet d'une procédure administrative devant les juridictions européennes, aboutissant à une décision désormais définitive.

Ces amendes, dont le montant cumulés s'élève à 368 millions d'euros intérêts compris avaient été provisionnées à hauteur de 366 millions d'euros. Le montant total sera payé en mars 2026.

Air France-KLM a confirmé son engagement à se conformer strictement aux règles de concurrence en veillant en permanence à l'efficacité du dispositif de prévention qu'elle met en oeuvre dans le cadre de sa politique générale de conformité.

