Zone euro: La croissance industrielle atteint son plus haut niveau depuis 44 mois en février, selon l'indice PMI
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:26

Première usine espagnole de biocarburants de deuxième génération à Cartagena

La zone euro a connu le ‌mois dernier sa plus forte croissance manufacturière depuis près de quatre ans, grâce à la reprise des ​nouvelles commandes et à l'augmentation de la production industrielle, malgré la pression exercée par la hausse des coûts sur les marges, selon une enquête publiée lundi.

L'indice HCOB manufacturier, compilé par S&P Global, est ​passé de 49,5 en janvier à 50,8 en février, atteignant son plus haut niveau depuis juin 2020 et dépassant pour la première ​fois depuis août le seuil des 50 points.

Les ⁠valeurs de l'indice PMI supérieures à 50,0 indiquent une croissance de l'activité.

"Il semble s'agir d'une ‌reprise généralisée du secteur manufacturier de la zone euro, six des huit pays étudiés étant désormais en phase de croissance", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste ​en chef à la Hamburg Commercial ‌Bank.

Cette reprise a été alimentée par la plus forte hausse des nouvelles ⁠commandes depuis avril 2022, la demande étant positive pour la deuxième fois seulement en près de quatre ans. La production industrielle a également augmenté pour la 11e fois en 12 mois, atteignant son ⁠plus haut niveau en ‌six mois.

L'Allemagne a mené la reprise en renouant avec la croissance pour la ⁠première fois en trois ans et demi. L'Italie, les Pays-Bas, l'Irlande et la Grèce ont également ‌enregistré une expansion solide.

La France a été la seule grande économie à ralentir, avec ⁠un secteur manufacturier globalement au point mort après la solide reprise de ⁠janvier, tandis que l'Espagne a ‌stagné et que l'Autriche a connu une légère détérioration.

Les commandes à l'exportation sont restées faibles, mais ​ont connu leur plus faible contraction en trois mois, ‌ce qui suggère une stabilisation de la demande.

Toutefois, les pressions inflationnistes se sont fortement intensifiées. Les coûts des intrants ont ​augmenté au rythme le plus rapide depuis 38 mois, les entreprises faisant état d'une hausse des prix de l'énergie.

Les fabricants ont augmenté leurs prix de vente au rythme le plus rapide ⁠depuis mars 2023.

Malgré ces difficultés, la confiance des entreprises a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans, les entreprises étant plus optimistes quant aux perspectives de croissance pour l'année à venir.

L'emploi dans le secteur manufacturier a continué de baisser dans toute la zone euro, prolongeant une tendance observée depuis juin 2023, même si le rythme des pertes d'emplois s'est modéré.

(Jonathan Cable, Mara Vîlcu pour la version ​française, édité par Augustin Turpin)

BCE
  • 10:45

    La France est la seule, comme toujours, et la seule en déficit excessif.

