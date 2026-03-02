Guerre au Moyen-orient: les principaux développements

Un projectile intercepté tombe en mer au large de Palm Jumeirah à Dubaï, le 1er mars 2026 ( AFP / FADEL SENNA )

Le Croissant-Rouge iranien affirme que 555 personnes ont été tuées en Iran par l'opération militaire américano-israélienne, alors que la guerre s'étend au Liban, où Israël a lancé des raids qui pourraient durer.

Voici les principaux développements du conflit.

- Israël frappe de nouveau Téhéran

Explosion à Téhéran, le 1er mars 2026 ( UGC / - )

L'armée israélienne a indiqué lundi continuer à mener des "frappes à grande échelle" à Téhéran "contre des cibles du régime terroriste iranien".

Le Croissant-Rouge a annoncé un bilan de 555 morts depuis le début de la guerre samedi. Au moins 35 dans la province de Fars (sud), 27 dans le nord-ouest en deux jours (responsable iranien), au moins trois dans l'ouest à Sanandaj (gouverneur). La province centrale de Yazd a été touchée (responsable iranien).

L'agence de presse iranienne Tasnim a évoqué des explosions dans la capitale. Les Affaires étrangères chinoises ont fait état d'un ressortissant tué à Téhéran.

- Le conflit s'étend au Liban

Le Hezbollah avait promis de "faire face à l'agression" américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei.

Le mouvement armé pro-iranien basé au Liban a affirmé lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.

L'armée israélienne a répliqué, annonçant frapper des cibles du Hezbollah "à travers le Liban" et ordonnant aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth, et vu de nombreux habitants fuir vers le sud du pays.

Selon un premier bilan officiel, ces frappes israéliennes ont fait 31 morts et 149 blessés. Le chef de l'armée israélienne affirme que les frappes au Liban pourraient durer de "nombreux jours".

- Base britannique touchée -

La piste de la base aérienne britannique d'Akrotiri à Chypre a été frappée par un drone (ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper), un drone iranien, selon le président chypriote Nikos Christodoulides.

"Bien que la République de Chypre n'ait pas été visée, je veux être claire: nous sommes collectivement, fermement et sans équivoque aux côtés de nos Etats membres face à toute menace", a dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

- Explosions à Jérusalem

Plusieurs explosions ont été entendues lundi à l'aube à Jérusalem, où les sirènes d'alerte ont retenti après l'annonce par l'armée de tirs de missiles iraniens.

Dimanche, un missile iranien a frappé un abri à Bet Shemesh (centre), faisant neuf morts, 11 disparus et 46 blessés. Les secours ont aussi fait état de la mort d'une femme à Tel-Aviv.

- L'Iran exclut toute négociation

Téhéran "ne négociera pas avec les Etats-Unis", a affirmé le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Il a accusé Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le "chaos" avec ses "rêves illusoires".

Les Gardiens de la Révolution ont déclaré lundi avoir lancé un barrage de missiles sur les villes de Tel-Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est.

L'armée iranienne affirme avoir visé la base aérienne américaine Ali Al-Salem au Koweït.

Plusieurs sites "dans les villes d'Ardakan et de Yazd, ainsi qu'un site sur la route Yazd-Mehriz, ont été attaqués", selon le vice-gouverneur de la province, Esmail Dehestani, cité par l'agence de presse officielle Irna.

- Un mort à Bahreïn, explosions au Qatar et aux Emirats

Une personne a été tuée à Bahreïn dans une attaque iranienne, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur. Des journalistes de l'AFP à Doha, Abou Dhabi et Dubaï ont entendu de fortes explosions.

Un correspondant de l'AFP a vu une épaisse fumée noire s'élever lundi de l'ambassade des Etats-Unis au Koweït, qui conseille de "ne pas venir à l'ambassade". L'armée koweïtienne dit avoir intercepté plusieurs drones au-dessus de son territoire.

- Attaques en Irak

Des explosions ont été entendues lundi près de l'aéroport irakien d'Erbil qui héberge des troupes américaines (journaliste de l'AFP). Des systèmes de défense anti-aérienne proches de l'aéroport ont abattu des drones.

- Trump crie vengeance

Plusieurs avions de combat américains se sont écrasés au Koweït lundi, mais les équipages ont survécu (ministère koweïtien de la Défense).

Les Etats-Unis avaient annoncé dimanche avoir perdu trois militaires, leurs premières pertes dans le conflit. Ce ne seront pas les dernières, a prévenu Donald Trump.

Le président américain Donald Trump arrive sur la base militaire Andrews le 1er mars 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Comme la veille, il a lancé un appel au peuple iranien: "Reprenez le pouvoir, l'Amérique est avec vous". Il a aussi pressé une nouvelle fois les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, de "déposer les armes" ou mourir.

"Quatre à cinq semaines": c'est l'estimation qu'il a donnée de la durée des opérations américaines, au New York Times.

Il a ajouté qu'il avait "trois très bons choix" de candidats pour diriger l'Iran à l'avenir, sans dévoiler de nom.

- Le pétrole flambe

La raffinerie saoudienne de Ras Tanura, exploitée par la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco, a été mise à l'arrêt après une frappe de drone dans la zone, a indiqué à l'AFP une source au courant des faits.

Certaines opérations y ont été interrompues, a confirmé le ministre saoudien de l'énergie.

Les prix du pétrole ont flambé lundi à l'ouverture, dépassant brièvement 80 dollars le baril.

La navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation mondiale de pétrole, est paralysée. L'Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à "éviter" la région.

- L'appareil iranien frappé au coeur

Le quartier général des Gardiens de la Révolution a été détruit, selon le Pentagone.

Un missile lancé depuis l'Iran apparaît dans le ciel de la bande de Gaza, le 1er mars 2026 ( AFP / Eyad Baba )

Les médias iraniens ont confirmé la mort de plusieurs hauts responsables, notamment le chef des Gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des forces armées et le ministre de la Défense.

Les frappes américano-israéliennes ont tué 48 "leaders" iraniens, selon Donald Trump, qui n'a donné aucun détail.

- Hommages à Khamenei

Un homme brandit une photo du guide suprême iranien Ali Khamenei lors d'un rassemblement à son hommage au Yémen, le 1er mars 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )

Après les cris de joie ayant résonné à Téhéran samedi après la mort de l'ayatollah Khamenei, des milliers de personnes ont rendu hommage au guide suprême dimanche à Téhéran aux cris d'"A mort l'Amérique!", "A mort Israël!".

Des rassemblements du même type ont été signalés à Chiraz (sud) et Yazd (centre).

Au Pakistan voisin, au moins 17 personnes sont mortes dimanche dans des manifestations pro-iraniennes.

Bagdad a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et police près de l'ambassade des Etats-Unis.