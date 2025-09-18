 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 849,45
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air-France KLM: UBS Group franchit les 5% du capital
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 16:30

La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 septembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Air-France KLM et détenir, directement et indirectement, 5,25% du capital et 3,73% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air-France KLM hors marché.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
12,1600 EUR Euronext Paris -2,01%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz s'exprime au Bundestag lors d'un débat général sur le budget, à Berlin le 17 septembre 2025. ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )
    Budget 2025 : Berlin renforce ses dépenses militaires
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.09.2025 16:44 

    Avec des mois de retard, les députés allemands ont adopté ce jeudi le budget 2025. L'Allemagne revoit ses dépenses de défense à la hausse, loin de faire l'unanimité. Ce vote ne résout cependant pas les nombreux désaccords entre les conservateurs du chancelier Friedrich ... Lire la suite

  • Les patients en ALD représentent environ 25% des patients en cure thermale.  ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Cures thermales : l'Assurance maladie revoit à la baisse les remboursements pour les patients en ALD
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.09.2025 16:37 

    Un projet de décret prévoit une diminution du remboursement des cures thermale pour les malades chroniques. Prises en charge à 100%, leur remboursement devrait passer à 65%. Selon ce projet de décret, évoqué ce jeudi par Le Parisien et consulté par l'AFP, les patients ... Lire la suite

  • L'humoriste et animateur de télévision américain Jimmy Kimmel à Beverly Hills, en Californie, le 1er février 2025 ( AFP / Michael Tran )
    L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Charlie Kirk
    information fournie par AFP 18.09.2025 16:26 

    L'humoriste Jimmy Kimmel, animateur d'un "late night show" très populaire aux Etats-Unis, a été privé d'antenne mercredi après avoir accusé la droite américaine d'exploiter politiquement le récent assassinat du militant pro-Trump Charlie Kirk. La décision de suspendre ... Lire la suite

  • Centre Pompidou : quelle vie pour les œuvres après la fermeture ?
    Centre Pompidou : quelle vie pour les œuvres après la fermeture ?
    information fournie par France 24 18.09.2025 16:00 

    Le Centre Pompidou, à Paris, ferme ses portes le 22 septembre 2025 pour cinq années de travaux qui vont transformer les lieux. Si le quartier Beaubourg à Paris perd son cœur battant, les chefs d'œuvre de la plus grande collection d'art moderne en Europe continuent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank