 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,54
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air France-KLM: UBS détient plus de 5% du capital
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 16:31

La société de droit suisse UBS Group a déclaré avoir franchi en hausse, le 17 septembre 2025, directement et indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Air France-KLM et détenir, directement et indirectement, 14 585 618 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 5,55% du capital et
3,94% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,7950 EUR Euronext Paris +0,60%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank