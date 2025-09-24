Air France-KLM: UBS détient plus de 5% du capital
24/09/2025
3,94% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Air France-KLM hors marché.
Valeurs associées
|11,7950 EUR
|Euronext Paris
|+0,60%
