Air France-KLM stabilise ses pertes et rassure les analystes

(Zonebourse.com) - Le groupe Air France-KLM publie un premier trimestre 2026 contrasté, marqué par une perte nette stabilisée malgré la hausse du kérosène et une nette amélioration de la performance opérationnelle. La génération de trésorerie demeure aussi robuste, dans un environnement géopolitique tendu. Le titre gagne près de 2% peu après l'ouverture de la Bourse de Paris.

Air France-KLM a dévoilé ce matin un résultat net publié de -252 MEUR au titre du 1er trimestre, quasiment stable par rapport à la même période un an plus tôt (-249 MEUR). Le résultat net part du groupe ressort pour sa part à -287 MEUR, en amélioration de 2%.

Le chiffre d'affaires atteint 7,48 MdsEUR (en ligne avec le consensus), en hausse de 4,4% en données publiées et de 8,3% à taux de change constant.

Le résultat opérationnel ressort à -27 MEUR, contre -328 MEUR un an plus tôt, soit une amélioration de 301 MEUR, bien meilleure que le consensus qui ciblait -222 MEUR, une progression qui s'explique par la hausse des prix des billets et un décalage dans la prise en compte de la facture carburant.

En matière de rentabilité unitaire, la recette unitaire progresse de 3,4% à taux de change constant, tandis que le coût unitaire (hors carburant et change, et hors ETS) est en hausse limitée de 0,5%.

La génération de trésorerie est par ailleurs solide : le free cash flow d'exploitation ajusté récurrent atteint 884 MEUR, en hausse de 13%, tandis que le free cash flow publié ressort à 732 MEUR, en baisse de 27%, pénalisé par des éléments exceptionnels, notamment une amende cargo.

Le groupe affiche par ailleurs une structure financière robuste, avec une dette nette de 8,0 MdsEUR, en baisse de 4% par rapport à fin 2025, et un ratio dette nette/EBITDA courant de 1,5x.

"Au premier trimestre 2026, Air France-KLM a délivré une performance solide, avec une forte progression de la recette unitaire, soutenue par un environnement de demande favorable. Dans un contexte géopolitique très volatil, nous avons démontré la résilience et l'agilité de notre réseau", a mis en avant Benjamin Smith, directeur général du Groupe. Il a toutefois prévenu que "la hausse des prix du carburant [...] pèsera sur les prochains trimestres".

Pour 2026, Air France-KLM adopte une approche prudente et révise partiellement ses perspectives. Le groupe abaisse sa prévision de capacité : la hausse est désormais attendue entre 2 et 4% (contre 3 à 5% précédemment).

Les autres objectifs sont globalement confirmés, avec un coût unitaire attendu entre 0 et 2% (à change et carburant constants), des investissements nets inférieurs à 3 MdsEUR et un levier d'endettement maintenu entre 1,5x et 2,0x.

L'avis des analystes

"Suite à la publication de résultats du 1er trimestre nettement supérieurs aux attentes, nous anticipons une réaction positive du marché pour Air France-KLM ainsi que pour l'ensemble du secteur aérien", a réagi Yi Zhong, en charge du dossier chez AlphaValue . "Nous pourrions relever nos estimations pour l'exercice 2025", ajoute la spécialiste.

De son côté, RBC adopte une position prudente sur Air France-KLM malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mettant en avant une amélioration nette de la performance opérationnelle mais des incertitudes persistantes liées au carburant.

Le courtier affiche un sentiment "neutre" et maintient une recommandation "performance en ligne avec le secteur".

Alex Ivring, chez Bernstein , le broker confirme son conseil "performance de marché" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 10,20 EUR. Le bureau d'études salue, sans surprise, des résultats T1 2026 supérieurs aux attentes, portés notamment par des rendements en forte progression sur le long-courrier. D'après le broker, les coûts unitaires sont maîtrisés, mais la hausse de la facture carburant à 9,3 MdUSD en 2026, soit une hausse de 2,4 MdsUSD, constitue un risque pour les perspectives.

Enfin, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours inchangé à 13,0 EUR. D'après le bureau d'études, les réservations restent solides, mais le potentiel de hausse du RASK n'est pas encore quantifié, un élément susceptible de peser à court terme. Enfin, la valorisation est jugée attractive, avec un multiple VE/EBITDA de 3,1x en 2026.

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