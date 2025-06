Air-France/KLM : sous les 8,5E, viser 7,60E information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM, pénalisé par la hausse du pétrole et un climat géopolitique pouvant dégénérer à tout moment au Proche Orient, retombe vers 8E (à 8,05E)

Le titre vient de pulvériser le support situé vers 8,5/8,48E et se dirige vers le test d'un autre support -oblique moyen terme- qui gravite vers 7,6E.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,1820 EUR Euronext Paris -0,70%