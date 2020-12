Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM soumettra une résolution repoussant à 72 ans la limite d'âge pour la présidence du conseil Reuters • 04/12/2020 à 17:01









4 décembre (Reuters) - AIR FRANCE KLM SA AIRF.PA : * LE CA DU GROUPE A DÉCIDÉ À L'UNANIMITÉ DE SOUMETTRE À L'AG DE 2021 UNE RÉSOLUTION REPOUSSANT DE 70 À 72 ANS LA LIMITE D'ÂGE POUR EXERCER LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL EN CAS DE DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE DG * ANNE-MARIE COUDERC ASSUMERA SES FONCTIONS DE PRÉSIDENTE JUSQU'À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DEVANT APPROUVER LES COMPTES DE L'ANNÉE 2022 Texte original : https://bit.ly/33KH9AD Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.14%