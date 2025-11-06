Air France-KLM sanctionné après des trimestriels moins bons que prévu

(AOF) - Air France-KLM (-12,85%, à 10,24 euros) poursuit sa chute après la publication de ses résultats trimestriels. Pour UBS, les comptes sont "plus faibles que prévu", tandis que pour ING, ils sont "légèrement inférieurs aux attentes, ce qui est notable compte tenu, par exemple, des chiffres plus solides rapportés par Lufthansa". Le chiffre d’affaires s’est élevé à 9,213 milliards d’euros, au troisième trimestre, en hausse de 3% ou de 5% à change constant, soit 1% sous les prévisions d’ING et 2% sous le consensus.

Dans les autres faits marquants de cette publication relevés par la banque néerlandaise, il y a la hausse du revenu passagers de 3%, à change constant, porté par la progression de 2% du nombre de passagers. En outre, le résultat d'exploitation courant s'est établi à 1,203 milliard d'euros, contre 1,180 milliard d'euros un an plus tôt, avec une marge opérationnelle stable sur un an à 13,1%. Le bénéfice net a quant à lui fondu de 6,41%, à 730 millions d'euros.

Du côté de Transavia, toujours au troisième trimestre, la croissance des revenus s'est élevée à 11%, grâce à une hausse de 14% des capacités, pour un résultat d'exploitation de 217 millions d'euros, en léger repli par rapport aux 225 millions d'euros du troisième trimestre 2024.

En dépit de ces données mitigées, le groupe a confirmé ses objectifs annuels : une capacité en hausse de 4 à 5%, un coût unitaire, à carburant et change constants, à un chiffre bas par rapport à 2024 (+1,3% sur le troisième trimestre) et des dépenses nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros.

Les analystes d'ING ont maintenu leur recommandation à Conserver et leur cible de cours à 12,80 euros.

Le " shutdown " perturbe l'activité aérienne

Le " shutdown " aux Etats-Unis va impacter l'activité des groupes de transport aérien. Sur la chaîne ABC News, Sean Duffy, le Secrétaire aux Transports des Etats-Unis, a indiqué qu'il pourrait ordonner des réductions drastiques des vols pour des raisons de sécurité. De son côté, la Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé sur son compte X que " près de 13 000 contrôleurs aériens travaillent sans être payés depuis des semaines, assurant la sécurité de plus de 50 000 opérations quotidiennes dans l'ensemble du système national de l'espace aérien. Dans sa publication du 1er novembre, la FFA a également remarqué qu'à l'approche du week-end, une augmentation des absences pour maladies met à rude épreuve les effectifs de plusieurs installations entraînant des perturbations généralisées.

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an ;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Ambition : optimisation de l’utilisation de la flotte, amélioration de la performance opérationnelle, simplification des structures et des connectivités d'une part, croissance du réseau court et moyen-courrier et développement du long courrier par alliances et partenariats d’autre part ;

- Capital détenu à 27,98 % par l'Etat français, 9,13% par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,58 % par China Airlines, 2,79 % par Delta Airlines, et 3,08 % par les salariés, Florence Parly présidant le conseil de 19 administrateurs depuis mai 2025, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse :pour 2026, marge opérationnelle de 7-8 % et doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel,

- réaction au dérapage du coût unitaire : réductions de coûts de maintenance et de personnel chez KLM et réorganisation opérationnelle globale,

- livraison d’une nouvelle flotte supportant le développement du coût unitaire,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- objectif de 80 %, vs 30 % en juin 2025, d’avions nouvelle génération dans la flotte ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,4 Mds€ de liquidités, flux d’exploitation à &,3 Md€ et dette de 7,1 Mds€ avec effet de levier ramené à 1,5 à fin juin.

Défis

- Suivi de l’activité avec 2 indicateurs -coefficient d’occupation, à 86,9 %, et recette unitaire stable à 8,08 €- et une sensibilité forte au prix du kerozène ;

- Après les échecs en croissance externe de début 2025, vers une prise de participation majoritaire dans le scandinave SAS ;

- Confirmation de l’indifférence des clients à la hausse des tarifs 2025, compensant l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle de la taxe française de solidarité sur les billets (entre 90 et 170 M€) ;

- Après une hausse de 6,9 % du chiffre d’affaires et un retour aux bénéfices (401 M€) au 1 er semestre, objectifs 2025 inchangés : capacité en sièges-km en hausse de 4 à 5 %, levier de la dette entre 1,5 et 2 puis 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.