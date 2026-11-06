Air France KLM s'envole, Daimler Truck ralenti

(Zonebourse.com) - TBC Bank Groupe publie des résultats suprieurs aux attentes, Dia bondit après avoir céder une activité qui plombait son bilan tandis qu'Air France KLM gagne du terrain suite à un arrêt de la justice européenne. Teleperformance recule suite à un abaissement de ses prévision, Daimle Truck ne fait pas l'unanimité.

Actions en hausse

TBC Bank Group ( 8,9%) : la banque géorgienne cotée à Londres bondit à la suite d'un bénéfice net trimestriel en hausse, à 400,7 MGEL contre 359,5 MGEL un an plus tôt. Elle lance aussi un programme de rachat d'actions de 50 MGEL, confié à Investec, jusqu'au 28 février 2027.

Distribuidora Internacional de Alimentacion ( 6,1%) : la chaîne espagnole de supermarchés grimpe après l'annonce de la cession de son activité argentine au distributeur local Dorinka pour 53,8 MUSD. Elle quitte un marché qui a longtemps pesé sur ses résultats et se recentre sur l'Espagne.

Modivo ( 5,1%) : le distributeur polonais de chaussures et de sacs bondit après des résultats préliminaires du troisième trimestre bien orientés. L'EBITDA atteint 450 MPLN enregistrant une hausse de 48%, grâce à des ventes en magasins en progression de 25% et à de meilleures marges.

Air France KLM ( 3,6%) : le transporteur aérien franco-néerlandais salue un arrêt de la justice européenne qui renvoie devant le tribunal l'annulation de l'aide d'Etat accordée à KLM, un revers pour Ryanair. Barclays relève sa recommandation à l'achat, avec un objectif porté de 9 à 18 EUR.

Ryanair ( 1,8%) : la compagnie irlandaise à bas coûts est soutenue par Barclays, qui relève sa recommandation de pondération de marché à surpondérer. Le courtier rehausse son objectif de cours de 24 à 29 EUR.

Orkla ( 1,5%) : le conglomérat norvégien grimpe après un résultat d'exploitation ajusté de 2,08 MdsNOK, supérieur aux 1,95 MdNOK attendus par le consensus. La marge ajustée progresse à 11,8%, contre 11,4% un an plus tôt.

Actions en baisse

Teleperformance (-14,6%) : le leader français des centres d'appels est sanctionné par l'abaissement de ses prévisions, car il anticipe désormais un recul organique de ses ventes en 2026, avec un environnement sectoriel défavorable et le déclin accéléré de Trust & Safety. Deutsche Bank, à conserver, réduit son objectif de 57 à 56 EUR.

Outokumpu (-11,7%) : l'aciériste finlandais de l'inox est pénalisé par des perspectives atones, car il anticipe un EBITDA ajusté stable au quatrième trimestre. Ses résultats du troisième trimestre sont conformes aux attentes, mais la demande européenne reste faible et les coûts élevés. Les analystes de Jefferies note que la génération de flux de trésorerie disponible (FCF) a été négative, à -124 MEUR, pénalisée par des sorties de trésorerie de 177 MEUR liées au besoin en fonds de roulement (BFR) et des dépenses d'investissement (Capex) de 39 MEUR, contre 124 MEUR au premier semestre 2026.

Daimler Truck (-3,4%) : le constructeur allemand de poids lourds recule malgré un résultat d'exploitation ajusté de 1,12 MdEUR, supérieur au consensus, et des prévisions confirmées. Les prises de commandes ralentissent, la rentabilité européenne reste modérée et le chiffre d'affaires industriel manque légèrement les attentes.

Munich RE (-3,2%) : le réassureur allemand recule après la dégradation de JPMorgan de surpondérer à neutre, l'objectif de cours restant fixé à 590 EUR. Le courtier juge la suite plus difficile après le rallye et redoute une nouvelle pression sur les prix lors du renouvellement 2027.

Equinor (-2,9%) : la major pétrolière norvégienne recule après la dégradation de Morgan Stanley de pondération neutre à sous-pondérer, avec un objectif de cours de 375 NOK.

Hannover (-3,2%) : l'un des leader mondial allemand de la réassurance pâtît d'une dégradation de neutre à sous-pondérer de JP Morgan avec un objectif de cours de 270 EUR.

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