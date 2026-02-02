 Aller au contenu principal
Air France-KLM renouvelle le mandat de Marjan Rintel comme Présidente du Directoire et DG de KLM
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 18:07

Air France KLM SA AIRF.PA :

AIR FRANCE-KLM RENOUVELLE LE MANDAT DE MARJAN RINTEL EN TANT QUE PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE ET DG DE KLM

* UN SECOND MANDAT D'UNE DURÉE DE QUATRE ANS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,3150 EUR Euronext Paris +4,67%
