information fournie par Reuters • 02/02/2026 à 18:07

Air France-KLM renouvelle le mandat de Marjan Rintel comme Présidente du Directoire et DG de KLM

Air France KLM SA AIRF.PA :

* AIR FRANCE-KLM RENOUVELLE LE MANDAT DE MARJAN RINTEL EN TANT QUE PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE ET DG DE KLM

* UN SECOND MANDAT D'UNE DURÉE DE QUATRE ANS

Texte original nGNE1jq2qP Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA

(Rédaction de Gdansk)