Air France-KLM: remboursement complet des OCEANE 2026 information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir remboursé en numéraire environ 48 millions d'euros restants de valeur nominale des obligations convertibles (OCEANE) dont l'échéance est le 25 mars 2026, en utilisant son option de remboursement anticipé.



Le transporteur aérien précise que ce montant résiduel de remboursement équivaut à 2.654.942 obligations et que le nombre d'actions potentielles dilutives liées à ces OCEANE 2026 en circulation sera donc réduit de 472.580 actions à zéro.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%