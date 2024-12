Air France-KLM : pullback sous 8,43E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Air France-KLM confirme son pullback sous 8,43E et s'enfonce sous 7,95E (plancher du 2/10): en cas d'enfoncement, le titre se rapprocherait des 7,51E, l'ex-double-plancher des 22 août et 12 novembre.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 7,92 EUR Euronext Paris -4,62%