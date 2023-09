Air France-KLM: protocole d'accord avec Etihad Airways information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 09:45

(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique avoir signé avec Etihad Airways un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration, notamment en étendant leurs accords de partage de code et accords interline instaurés en 2012, sous réserve des autorisations réglementaires requises.



Dans un premier temps, plus de 40 nouvelles routes desservant des destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Australie sont mis en vente dès ce jour, pour des voyages à compter de la saison d'hiver 2023.



Le protocole d'accord prévoit également la possibilité pour les clients membres des programmes de fidélité Flying Blue et Etihad Guest d'accumuler et d'utiliser des miles lors de leurs voyages avec Air France, KLM et Etihad.



Ils étudieront aussi la possibilité de regrouper leurs opérations dans les mêmes terminaux dans certains aéroports, d'accorder à leurs clients respectifs l'accès à leurs salons en aéroport, et de coopérer en matière de services d'assistance au sol, entre autres initiatives.