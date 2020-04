Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM proche d'un accord sur un plan d'aide-sources Reuters • 22/04/2020 à 16:00









PARIS, 22 avril (Reuters) - Le groupe Air France-KLM AIRF.PA s'est rapproché d'un accord sur un plan de secours de 10 milliards d'euros appuyé par des garanties publiques, a-t-on appris mercredi auprès de plusieurs sources, après que la France a accepté de revoir à la hausse ses garanties sur les prêts qui doivent permettre au groupe de surmonter la crise du coronavirus, Paris est prêt à garantir désormais 90% voire davantage des prêts bancaires dont Air France a absolument besoin pour traverser la crise, contre 70% à l'origine, ont précisé deux personnes proches du dossier, confirmant une information révélée par le quotidien La Tribune. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès d'Air France-KLM et du ministère français des Finances. (Laurence Frost version française Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.29%