Air France-KLM: placement d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Air France-KLM indique avoir placé 500 millions d'euros d'obligations hybrides, au coupon fixe annuel de 5,75% (yield de 5,875%) jusqu'à la première date de reset, des titres dont l'admission à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.



Cette émission, très bien accueillie par le marché avec un carnet d'ordres de plus de 1,75 milliard d'euros, permet au transporteur aérien de 'simplifier son bilan, d'optimiser son coût de financement tout en conservant une flexibilité financière'.



Air France-KLM précise que ces obligations hybrides, perpétuelles et subordonnées de dernier rang, seront notées 'BB' par Fitch et 'B+' par S&P, et seront comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50% auprès des deux agences de notation.





